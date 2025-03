L'Unicef lancia l'allarme su milioni di bimbi a grave rischio. Il bilancio delle vittime del sisma sale a oltre 2.000

È sempre più emergenza umanitaria in Myanmar dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il paese venerdì. Mentre il bilancio delle vittime supera quota 2.000 e sembra destinato ancora ad aumentare, l’Organizzazione Mondiale della Sanità chiede urgentemente fondi per almeno 8 milioni di dollari per far fronte ai soccorsi. L’Unicef, inoltre, lancia l’allarme su milioni di bimbi a grave rischio. Ecco le notizie sul terremoto di oggi, lunedì 31 marzo.

È stata estratta viva oggi una donna rimasta intrappolata sotto le macerie di un hotel per quasi 60 ore, dopo il devastante terremoto che ha colpito venerdì il Myanmar. I soccorritori hanno salvato la donna dalle macerie del Great Wall Hotel a Mandalay dopo un’operazione durata cinque ore. Lo riporta l’ambasciata cinese in Myanmar, come riferisce il Guardian. Un video mostra i presenti che applaudono mentre la donna viene portata via su una barella. Le sue condizioni sono stabili.

La Giunta militare al potere in Myanmar ha dichiarato che il bilancio delle vittime del terremoto di venerdì scorso è salito a 2.056 persone. Lo riporta la Bbc. A questi si aggiungono 3.900 feriti e 270 dispersi.

This earthquake is another brutal blow to children in Myanmar, many of whom were already living through conflict, displacement & deprivation.

UNICEF is scaling up our life-saving work. But more resources are urgently needed to save and protect children. https://t.co/olB2FSQq1j

— Catherine Russell (@unicefchief) March 30, 2025