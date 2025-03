Le parole della premier dopo il sisma nel sud-est asiatico

La premier italiana Giorgia Meloni ha espresso solidarietà al popolo del Myanmar, dopo il terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito il Paese causando, per il momento, oltre 140 morti.

Meloni: “Immagini devastanti”

“Sono devastanti le immagini che ci arrivano dal Sud-Est asiatico dove una forte scossa di terremoto, con epicentro in Myanmar, ha provocato centinaia di morti e feriti”, scrive la presidente del Consiglio in un post su X. “La mia solidarietà, e quella del Governo italiano, alle popolazioni colpite e il mio più sincero sentimento di vicinanza alle famiglie delle vittime e delle persone rimaste coinvolte in questa tragedia”, si legge ancora nel post di Meloni.

