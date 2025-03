Gérard Depardieu è arrivato in tribunale a Parigi per il quarto giorno del processo che lo vede imputato per violenza sessuale. L’attore e produttore francese 76enne è accusato di aver palpeggiato una costumista di 54 anni e un’assistente di 34 anni durante le riprese di ‘Les Volets Verts’ nel 2021. Tuttavia egli nega qualsiasi abuso sessuale.

