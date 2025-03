La presidente della Commissione Europea in visita a Copenhagen ha annunciato un piano 'Readiness 2030' sulla difesa europea

La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, in visita nella capitale danese Copenhagen, ribadisce che l’Unione Europea continuerà a difendere la sovranità e l’integrità territoriale della Groenlandia, isola che il presidente americano Donald Trump ha dichiarato più volte di volere faccia parte degli Stati Uniti. “La Danimarca è profondamente consapevole della propria sicurezza e delle proprie minacce. Non da ultimo per la sua geografia unica e strategica. Ma anche per i recenti eventi: sto ovviamente parlando della guerra in corso in Ucraina e dei conflitti in altri teatri. Ma anche i ripetuti e continui attacchi alle infrastrutture critiche nel Mar Baltico. E, naturalmente, la continua competizione per l’influenza nella regione artica, inclusa la Groenlandia. A tutti i cittadini della Groenlandia, e della Danimarca nel suo complesso, voglio essere chiara: l’Europa difenderà sempre la sovranità e l’integrità territoriale“, ha dichiarato la leader dell’Euroesecutivo parlando all’Accademia militare reale danese. “È in questo contesto complesso che saluto la decisione della prima ministra (Frederiksen, ndr) di aumentare la spesa per la difesa al 3% del PIL nei prossimi due anni. Questa è vera leadership”, ha aggiunto.

By 2030, Europe must have a strong European defence posture. To get there, we need to move now. This is Readiness 2030 ↓ https://t.co/xDZBGh68zP — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) March 18, 2025

Von der Leyen: “Parlare apertamente su difesa, non si può essere cauti”

“Potremmo desiderare che queste cose” sulla situazione di sicurezza “non fossero vere. O che non dovessimo dirle così schiettamente. Ma ora è il momento di parlare onestamente in modo che ogni europeo capisca cosa è in gioco. Perché il disagio di sentire queste parole impallidisce di fronte al dolore della guerra. Basta chiedere ai soldati e al popolo ucraino. Il punto è che dobbiamo vedere il mondo così com’è e dobbiamo agire immediatamente per affrontarlo. Perché un nuovo ordine internazionale sarà formato nella seconda metà di questo decennio e oltre. Quindi, mentre siamo qui oggi, l’Europa si trova di fronte a una scelta fondamentale sul suo futuro. Continuiamo a reagire a ogni sfida in modo graduale e cauto? Oppure siamo pronti a cogliere questa opportunità per costruire un’Europa più sicura? Un’Europa prospera, libera e pronta, disposta e in grado di difendersi? La risposta è chiara. La scelta è nessuna”, ha proseguito ancora von der Leyen. “L’Europa è pronta a farsi avanti. Siamo pronti a prendere il controllo del cambiamento che è inevitabile. Perché non possiamo permetterci di essere spinti dalla storia. Ciò significa che agire ora è un obbligo. Agire in grande è una condizione sine qua non per velocità, scala e forza entro il 2030. Questo è ciò che stanno facendo la Danimarca e altri. Questo è ciò che la Germania sta decidendo oggi. Queste decisioni sono sia storiche che necessarie”, ha rimarcato.

Von der Leyen: “Domani presentiamo piano Readiness 2030 su difesa”

“Entro il 2030 l’Europa deve avere una forte posizione di difesa europea. ‘Readiness 2030‘ significa aver riarmato e sviluppato le capacità per avere una deterrenza credibile. ‘Readiness 2030’ significa avere una base industriale di difesa che sia un vantaggio strategico. Ma per essere ‘ready 2030’, dobbiamo muoverci ora. Ed è qui che entra in gioco l’Ue. Per essere chiari: gli Stati membri manterranno sempre la responsabilità delle proprie truppe, dalla dottrina allo spiegamento, e per la definizione dei requisiti delle loro forze armate. Ma c’è molto che serve a livello europeo. E domani presenteremo una tabella di marcia per ‘Readiness 2030‘, ha annunciato Von der Leyen.

Von der Leyen: “Task force con Kiev per coordinare sostegno Ue all’Ucraina”

Sulla guerra in Ucraina, la presidente della Commissione ha detto: “Abbiamo sostenuto l’Ucraina con circa 50 miliardi di euro solo in supporto militare e addestrato oltre 73.000 soldati ucraini. E il nostro sostegno all’adesione dell’Ucraina all’Unione europea rimane forte come sempre. Ma c’è molto di più che possiamo fare. Per contribuire a rendere tutto ciò realtà, istituiremo una task force congiunta con l’Ucraina per coordinare il sostegno militare dell’Ue e degli Stati membri all’Ucraina. Ma anche l’Ucraina può sostenerci. Infatti, c’è molto che possiamo imparare dalla trasformazione dell’industria della difesa ucraina“. E aggiunto: “L’innovazione, la velocità e la scala della sua base industriale sono notevoli. È un’enorme risorsa per l’Ucraina e un modello per l’Europa. Quindi dobbiamo accelerare l’integrazione dell’Ucraina nel mercato europeo delle attrezzature di difesa. E la nostra industria sta imparando dall’industria della difesa ucraina. L’industria ucraina ha l’esperienza quotidiana del campo di battaglia, come innovare just in time e produrre più velocemente, più economicamente e in modo più intelligente“.

Von der Leyen su difesa: “Acquistare prodotti europei e appalti congiunti”

“La nostra base industriale ha ancora debolezze strutturali. Non è ancora in grado di produrre sistemi e attrezzature di difesa nelle quantità e alla velocità di cui hanno bisogno gli Stati membri. Rimane troppo frammentata con attori nazionali dominanti che si rivolgono ai mercati nazionali. Dobbiamo invertire la tendenza. Si inizia con gli investimenti in Europa. Oggi la maggior parte degli investimenti nella difesa va fuori dall’Europa. In altre parole: buoni posti di lavoro fuori dall’Europa. Ricerca, sviluppo e innovazione fuori dall’Europa. Questo non è sostenibile. Dobbiamo acquistare più prodotti europei. Perché ciò significa rafforzare la base tecnologica e industriale della difesa europea. Ciò significa stimolare l’innovazione. E ciò significa creare un mercato europeo per le attrezzature di difesa”, ha dichiarato ancora von der Leyen. “Le aziende hanno bisogno di un flusso costante di ordini pluriennali per orientare gli investimenti e aumentare la capacità. Mettere in comune la nostra domanda e gli appalti congiunti è quindi ancora più importante. Istituiremo un meccanismo europeo di vendita militare per contribuire a realizzare questo obiettivo. Gli Stati membri devono poter contare pienamente sulle catene di fornitura della difesa europea. Soprattutto in tempi di urgente necessità. E un mercato europeo lo garantirebbe. Sarà un motore per la nostra prosperità e competitività industriale tanto quanto per la nostra sicurezza. Sbloccherà innovazione, ricerca e competenze”, ha aggiunto. “Presenteremo un Omnibus sulla difesa per semplificare norme e regolamenti, dalla certificazione all’autorizzazione all’adesione ai contratti esistenti. E convocheremo un dialogo strategico con l’industria della difesa per esaminare tutti gli ostacoli che devono affrontare”, annuncia.

Ue: ‘Readiness 2030’ non è cambio nome piano ReArm

Sul piano ‘Readiness 2030‘ annunciato da von der Leyen, una portavoce della Commissione europea ha precisato a LaPresse che non si tratta di un cambio di nome del piano ReArm Eu. Quest’ultimo, viene rimarcato, comprende le misure finanziarie, mentre Readiness2030 è una tabella di marcia con una scadenza urgente, un concetto più ampio, non solo finanziario, che comprende programmi con lo stesso orizzonte temporale (Strategic Compass, Omnibus, etc).

