L’unica postazione elettorale nella capitale della Groenlandia è pronta. Questa grande isola artica con una popolazione ridotta tiene le elezioni parlamentari anticipate oggi, martedì 11 marzo, che sono seguite con attenzione da tutto il mondo, soprattutto per via delle mire di Trump. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha chiarito di voler prendere il controllo della regione, che occupa una posizione strategica nell’Atlantico del Nord e ospita minerali rari fondamentali per l’economia globale. Le idee di Trump non sono sulla scheda elettorale, ma sono nella mente di tutti.

Questa regione autonoma della Danimarca ospita 56.000 persone, la maggior parte delle quali proviene da background indigeno Inuit. È sulla via dell’indipendenza dal 2009. Ora, i groenlandesi stanno dibattendo sul modo migliore per garantire che controllino il loro futuro.

Le paure dei groenlandesi sulle mire di Trump

“Penso che la maggior parte di noi sia spaventata da capodanno a causa dell’interesse di (Trump)“, ha dichiarato Pipaluk Lynge, un membro del parlamento del partito Inuit Ataqatigiit, o partito degli Inuit Uniti, all’Associated Press. “Quindi stiamo davvero guardando all’Europa per vedere se possiamo stabilire un legame più forte con loro per garantire la nostra nazione sovrana.”

I sondaggi d’opinione mostrano che la maggior parte dei groenlandesi favorisce l’indipendenza. La maggior parte afferma di non disprezzare gli americani, sottolineando i buoni rapporti che hanno con la locale Base spaziale Pituffik, precedentemente Thule Air Force Base, dove il personale militare statunitense è stato stazionato dal 1951. Ma i groenlandesi non sembrano avere alcuna intenzione di diventare americani. Anche alcuni dei più grandi fan di Trump si aggrappano al principio che dovrebbero controllare il proprio destino. Tra questi c’è Gerth Josefsen, un pescatore di 53 anni di Nuuk che indossa un cappello MAGA ed è orgoglioso di aver visitato Mar-a-Lago, la casa di Trump in Florida. Il loro motto è che la Groenlandia è aperta agli affari, ma non in vendita.

“La situazione è cambiata a causa di Trump e del mondo”, ha detto Doris Jensen, rappresentante del partito socialdemocratico Siumut che ha sempre favorito l’indipendenza. “Quindi abbiamo deciso nel nostro partito che dobbiamo farlo più rapidamente.”

L’attenzione di Trump ha trasformato il processo democratico profondamente locale. Improvvisamente, la presenza di giornalisti provenienti da paesi lontani come il Giappone e la Croazia è un promemoria che questi non sono tempi normali. Dopo l’ultimo dibattito televisivo dei candidati in un auditorium scolastico a Nuuk, il Primo Ministro Mute Bourup Egede è stato accolto da circa 75 sostenitori, che sono stati quasi surclassati da fotografi e cameramen. “Tutti questi giornalisti ci spaventano,” ha detto Aviaja Sinkbaek, che lavora nella scuola. “Significa che qualcosa deve succedere presto.” Ha aggiunto: “Mi chiedo cosa abbia in mente Trump.”

Di cosa si parla nei dibattiti politici in Groenlandia

La politica in Groenlandia segue un ritmo diverso. Durante le campagne elettorali, i dibattiti raramente si infuocano. Le persone che diventano troppo animate vengono invitate a uscire. Le questioni recentemente affrontate nei dibattiti riguardano la costruzione di una forza lavoro qualificata e come decorare il nuovo aeroporto, che ha aperto una pista abbastanza lunga per accogliere i jumbo jet a novembre.

Martedì, l’unica postazione elettorale della capitale, presso la sala sportiva di Nuuk, avrà i partiti politici che montano tende all’esterno, con i sostenitori che offrono bevande calde e il dolce groenlandese, un pane con uvetta servito con burro, con la speranza di influenzare gli elettori.

Un autobus circolerà nella città di circa 20.000 persone, offrendo passaggi. I risultati non ufficiali dovrebbero essere disponibili subito dopo la chiusura delle urne, ma non saranno certificati per settimane, poiché le schede elettorali devono essere trasportate alla capitale dai villaggi remoti via nave, aereo e elicottero. Questo perché non esistono strade che colleghino le comunità attraverso i 2,16 milioni di chilometri quadrati (836.330 miglia quadrate) dell’isola, che rende la Groenlandia il 12° paese più grande al mondo.

Ora, la vasta dimensione dell’isola ha attirato un’attenzione straordinaria. I groenlandesi sanno cosa possiedono. Sperano che i minerali rari possano aiutare a diversificare un’economia in cui il 40% dei posti di lavoro è costituito da impieghi pubblici. Ma il governo ha imposto regole severe per proteggere l’ambiente dell’isola, gran parte della quale è coperta di ghiaccio tutto l’anno. Le dure condizioni atmosferiche sollevano dubbi sulla fattibilità commerciale dell’estrazione di questi minerali. Raffiche di vento da uragano durante il fine settimana hanno provocato avvisi per le barche e i materiali da costruzione che devono essere fissati con attenzione.