Il segretario di Stato americano è a Riad per i colloqui previsti in questi giorni tra delegazioni americane e ucraine

Nell’ambito di qualsiasi accordo di pace con la Russia, Kiev dovrà fare delle concessioni sui territori di cui Mosca ha preso possesso a partire dal 2014. Lo ha detto il segretario di Stato americano, Marco Rubio. Lo riporta il New York Times.

Rubio: “Piano Kiev su tregua parziale è promettente”

Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha affermato di vedere come “promettente” la proposta dell’Ucraina di un cessate il fuoco parziale per porre fine alla guerra con la Russia, in vista dei colloqui in Arabia Saudita tra funzionari statunitensi e ucraini. “Non dico che questo da solo sia sufficiente, ma è il tipo di concessione di cui si avrebbe bisogno per porre fine al conflitto”, ha affermato Rubio. Lo riporta la Bbc.

Zelensky: “La pace è il nostro obiettivo comune”

“Nuovi pacchetti di difesa, difesa aerea rafforzata e ancora più investimenti nella nostra industria della difesa. Nelle ultime settimane, i paesi europei hanno preso decine di decisioni per aumentare il supporto all’Ucraina”. Lo scrive su X il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky. “Posizioni forti in prima linea e una diplomazia forte devono lavorare insieme per raggiungere una pace giusta e duratura. Sotto la guida degli Stati Uniti e in cooperazione con tutta l’Europa, questo è assolutamente realizzabile. La pace è il nostro obiettivo comune”, aggiunge Zelensky, dicendosi grato “a tutti i partner che, insieme all’Ucraina, ogni giorno rendono più vicina la pace per tutto il nostro popolo”.

