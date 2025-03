Migliaia di manifestanti sono scesi in strada nel centro di Tel Aviv per chiedere il rilascio immediato di tutti gli ostaggi ancora trattenuti a Gaza. La protesta arriva mentre Israele ha dichiarato che una delegazione sarà presente in Qatar “nel tentativo di far avanzare i negoziati” sul cessate il fuoco a Gaza, mentre Hamas ha riferito di “segnali positivi” nei colloqui con i mediatori egiziani e qatarioti sull’avvio dei negoziati sulla seconda fase della tregua nella Striscia, che è stata ritardata.

Israele ha fatto pressioni su Hamas affinché rilasci metà degli ostaggi rimasti in cambio di una proroga della prima fase, che si è conclusa lo scorso fine settimana, e la promessa di negoziare una tregua duratura. Si ritiene che Hamas abbia 24 ostaggi vivi e i corpi di altri 34. Lo scorso fine settimana Israele ha interrotto tutte le forniture a Gaza e ai suoi oltre 2 milioni di abitanti, spingendo Hamas a dare il suo consenso. Il gruppo militante ha dichiarato che la mossa avrebbe colpito anche gli ostaggi rimasti.

