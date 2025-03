Credit: Subel Bhandari/picture-alliance/dpa/AP Images

Si è spento in una casa di cura all'età di 88 anni. Dai 18 agli 81 anni ha fatto 1.173 donazioni e nel 2005 è entrato nei Guinness dei primati

Un uomo australiano a cui si attribuisce il merito di aver salvato 2,4 milioni di bambini grazie alle sue donazioni di plasma sanguigno da record nell’arco di sei decenni, è morto all’età di 88 anni. Lo ha annunciato oggi la sua famiglia.

James Harrison, impiegato in pensione del dipartimento delle ferrovie statali, è morto in una casa di cura in cui aveva vissuto per cinque settimane sulla costa centrale dello stato del Nuovo Galles del Sud il 17 febbraio.

James Harrison: un donatore di sangue da record

James Harrison fu sorpreso quando gli venne riconosciuto il Guinness dei primati nel 2005 come la persona che aveva donato più plasma sanguigno al mondo, ha detto suo nipote Jarrod Mellowship. Nonostante l’avversione per gli aghi, ha fatto 1.173 donazioni dopo aver compiuto 18 anni nel 1954 fino a quando non è stato costretto ad andare in pensione nel 2018, all’età di 81 anni. “Lo ha fatto per le giuste ragioni. Per quanto fosse umile, gli piaceva l’attenzione. Ma non lo avrebbe mai fatto per l’attenzione”, ha detto Mellowship. Il record è stato battuto nel 2022 dall’americano Brett Cooper di Walker, Michigan. L’Australian Red Cross Blood Service ha affermato che Harrison era noto come “l’uomo dal braccio d’oro”.

Il raro anticorpo anti-D

Il plasma di James Harrison conteneva un raro anticorpo noto come anti-D. Viene utilizzato per effettuare iniezioni che proteggono i bambini non ancora nati da una condizione mortale chiamata malattia emolitica del feto e del neonato, o HDFN. La malattia fa sì che il sistema immunitario di una donna incinta attacchi i globuli rossi del feto. L’Australia ha solo 200 donatori di anti-D che aiutano 4mila madri e i loro bambini ogni anno.

Il direttore generale di Lifeblood Stephen Cornelissen ha affermato che Harrison sperava che un giorno qualcuno in Australia avrebbe battuto il suo record di donazioni. “James era una persona straordinaria, stoicamente gentile e generosa che si è impegnata per una vita di donazioni e ha conquistato i cuori di molte persone in tutto il mondo”, ha detto Cornelissen in una dichiarazione.

“James credeva che le sue donazioni non fossero più importanti di quelle di qualsiasi altro donatore e che tutti potessero essere speciali come lui”, ha aggiunto Cornelissen. Si ipotizza che Harrison abbia sviluppato alte concentrazioni di anti-D a seguito delle sue trasfusioni di sangue durante un importante intervento chirurgico ai polmoni quando aveva 14 anni. “Dopo l’operazione, suo padre Reg ha detto al nonno che sei veramente vivo solo perché le persone hanno donato il sangue”, ha detto Jarrod Mellowship. “E il giorno in cui ha compiuto 18 anni, ha iniziato a donare”.

