A una prima richiesta i vertici di Fbi e Pentagono avevano ordinato di non rispondere all'email

Nuovo ultimatum imposto ai dipendenti federali da Elon Musk che ha annunciato che emetterà di nuovo la direttiva che chiede di spiegare il lavoro svolto, e questa volta sarà obbligatoria.

Il nuovo ultimatum

Rispondendo su X a un utente che chiedeva il licenziamento di chi non aveva risposto alla mail o si era lamentato, il patron di Tesla ha scritto: “Soggetto alla discrezione del presidente, avranno una seconda possibilità. Non rispondere una seconda volta comporterà il licenziamento“. Musk aveva inizialmente dato ai dipendenti del governo federale tempo fino alla mezzanotte di lunedì per spiegare i compiti svolti durante la settimana, pena il licenziamento.

Dipendenti federali fanno causa a Musk per email su compiti svolti

Un gruppo di dipendenti del governo federale ha fatto causa a Elon Musk per l’email inviata nel fine settimana ai dipartimenti e alle agenzie federali nella quale il miliardario chiedeva di elencare entro la mezzanotte di lunedì i compiti svolti, pena il licenziamento. La causa è stata presentata presso un tribunale federale della California. A seguito della richiesta di Musk sono intervenuti i vertici dell’Fbi, del Pentagono e delle agenzie di intelligence che hanno ordinato ai loro dipendenti di non rispondere alle richieste del miliardario, consulente del presidente Trump. Il dipartimento dei Trasporti ha invece chiesto ai propri dipendenti di rispondere alla mail del miliardario, nella quale veniva chiesto “cosa hai fatto la settimana scorsa?”.

