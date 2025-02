Il leader della CDU ha parlato in una conferenza stampa a Berlino

Il leader della CDU, Friedrich Merz, ha assicurato “a tutti i tedeschi” di essere pronto ad assumere la guida del Paese come nuovo cancelliere. “Anche a nome di coloro che non hanno votato per l’Unione”, ha dichiarato Merz in una conferenza stampa presso la sede della CDU a Berlino. Merz ha ribadito la volontà di “istituire un governo efficace il prima possibile” e di poterlo fare in coalizione con l’SPD.

Le priorità di Merz per la Germania

“Politica estera e di sicurezza, questioni migratorie e situazione economica sono le priorità che saranno al centro dei colloqui tra CDU-CSU e SPD per la possibile coalizione di governo”, ha spiegato il leader della CDU.

Coalizione CDU-CSU e SPD: presto i colloqui

Rispondendo a una domanda sulle coalizioni per la formazione del governo, Merz ha detto: “Vogliamo formare una coalizione nero-rossa. Nei prossimi giorni avremo dei colloqui”, confermando l’intenzione di formare il prossimo governo insieme all’SPD. “L’Afd ha esattamente il doppio dei voti rispetto alle ultime elezioni. Questo è l’ultimo avviso ai partiti del centro”. Merz ha ribadito di voler “formare presto un governo in grado di agire” e di voler avviare i colloqui con l’Spd in questo senso.

L’invito a Netanyahu

“Non è possibile che il presidente israeliano Benjamin Netanyahu non possa visitare la Germania”. Il leader della CDU ha poi spiegato di aver parlato con il premier israeliano e di averlo invitato in Germania.

Rapporti Europa-Usa

“Speriamo di convincere gli americani dell’importanza dei rapporti translatlantici”. Merz ha affermato che “l’interesse degli Stati Uniti per l’Europa sta diminuendo sotto la presidenza di Donald Trump”, ma di sperare comunque di dimostrare che l’Europa è importante per gli Usa e che “i buoni rapporti transatlantici vengano mantenuti”. Tuttavia, ciò richiede un accordo a livello europeo, ha detto ancora Merz, spiegando che per questo motivo ieri ha parlato al telefono con il presidente francese, Emmanuel Macron.

