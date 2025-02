La premier è intervenuta in videomessaggio alla Conservative Political Action Conference organizzata nel Maryland

Giorgia Meloni al Cpac. Nonostante le polemiche nate dopo il saluto romano di Steve Bannon (per cui il leader di RN Jordan Bardella ha deciso di annullare il suo intervento alla conferenza), la premier è intervenuta in videomessaggio alla Conservative Political Action Conference organizzata nel Maryland, vicino a Washington, Stati Uniti.

Meloni al Cpac: “Lavoriamo senza sosta per ripristinare ruolo Italia”

Il governo “lavora senza sosta per ristabilire il giusto ruolo dell’Italia sulla scena internazionale”, ha detto la premier intervenendo in videocollegamento alla conferenza dei conservatori Usa.

“Avversari sperano Trump si allontani da noi ma sbagliano”

“I nostri avversari sperano che il presidente Trump si allontani da noi“, ma “hanno torto”, ha aggiunto Meloni in riferimento ai rapporti tra Usa e Europa.

“Con leadership Trump mai più disastro ritiro Afghanistan”

“Con Donald Trump alla guida degli Stati Uniti non vedremo mai più il disastro che abbiamo visto in Afghanistan quattro anni fa”, ha detto ancora la premier parlando del ritiro statunitense dal Paese asiatico.

“Europa non è persa se conservatori continuano a combattere”

“L’Europa non è persa se i conservatori continuano a combattere”, ha affermato Meloni.

“Dobbiamo lavorare insieme per pace giusta e duratura”

Europa e Stati Uniti devono “lavorare insieme per una pace giusta e duratura” in Ucraina, ha dichiarato la leader di Palazzo Chigi ricordando la lotta del “fiero” popolo ucraino contro la “brutale aggressione” subita.

“In Europa cresce consapevolezza che sicurezza è priorità”

“In Europa c’è una crescente consapevolezza che la sicurezza è ora la massima priorità. Non puoi difendere la tua libertà se non hai i mezzi o il coraggio per farlo”, ha aggiunto Meloni.

