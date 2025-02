L'ex stratega della prima amministrazione a guida Trump ha esortato i conservatori a "combattere, combattere, combattere"

L’ex stratega della prima amministrazione a guida Donald Trump e ideologo del movimento Maga, Steve Bannon, ha alzato il braccio teso ieri durante la Cpac, la conferenza dei conservatori Usa. In molti, rivedendo il video circolato sui social, hanno visto nel gesto il saluto nazista. Bannon ha alzato il braccio dopo aver esortato il pubblico a “combattere, combattere, combattere“. Quando ha ricevuto un applauso, Bannon ha annuito rapidamente e ha risposto: “Amen”.

Steve Bannon, after calling for Trump to be President for life, did a Nazi salute on stage at CPAC.

Nazism has officially taken over the GOP.

The few remaining conservatives have a choice: either leave the party and obstruct it—or choose to be complicit.pic.twitter.com/94o5Kj69Le

— Joshua Reed Eakle 🗽 (@JoshEakle) February 21, 2025