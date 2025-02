Il segretario di Stato americano Marco Rubio ha lasciato Riad, in Arabia Saudita, alla volta di Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti, dopo i colloqui con gli alti funzionari russi rappresentati da Sergey Lavrov. Nella capitale saudita, le due delegazioni hanno concordato l’istituzione di gruppi di lavoro per esaminare la possibilità di ripristinare il personale delle ambasciate statunitensi e russe a Mosca e a Washington, decimate da una serie di espulsioni diplomatiche. L’obiettivo è quello di utilizzare questi canali per sostenere i negoziati di pace in Ucraina e per far ripartire la cooperazione economica e globale. Un funzionario russo ha fatto riferimento a possibili imprese energetiche congiunte. L’incontro, che è avvenuto appena una settimana dopo che il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha parlato telefonicamente con Putin, è stato il primo tra i massimi diplomatici delle due nazioni da quando l’ex Segretario di Stato Antony Blinken ha incontrato Lavrov a Ginevra nel gennaio 2022 nel tentativo, non riuscito, di prevenire il conflitto in Ucraina.

