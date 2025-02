Foto d'archivio

Due le persone rimaste ferite. Un motociclista e l'autista di un autobus che è stato colpito e ha preso fuoco

Un piccolo aereo è precipitato su una strada trafficata a Barra Funda, nella zona occidentale di San Paolo, in Brasile. Le due persone che si trovavano a bordo dell’ultraleggero sono morte carbonizzate. Un motociclista che viaggiava lungo il viale è stato investito e ferito. Lo schianto è avvenuto in Avenida Marques de São Vicente, intorno alle 7:20 del mattino, le 11:20 in Italia. Anche un autobus è stato colpito e ha preso fuoco. Lo riporta Cnn Brasil.

L’autista del bus è rimasto ferito. I vigili del fuoco hanno riferito che non c’erano passeggeri a bordo. Il modello dell’aereo precipitato è un King Air F90, che può ospitare fino a otto passeggeri. I vigili del fuoco hanno riferito di non avere ancora informazioni sul numero di persone presenti a bordo dell’aereo. Secondo l’emittente brasiliana Globo, l’aereo è partito da Campo de Marte intorno alle 7:15 del mattino, ora locale, ed era diretto alla città di Porto Alegre.

Ultraleggero ha tentato atterraggio emergenza prima di schianto

Secondo i media brasiliani il piccolo aereo bimotore che è precipitato a San Paolo ha tentato un atterraggio di emergenza sull’ampio viale, ma non ci è riuscito ed è finito per schiantarsi. Un testimone presente sulla scena ha raccontato di aver visto l’aereo colpire un albero e iniziare a rilasciare cherosene. “Ha colpito l’albero, ha colpito il cartello e ha iniziato a perdere cherosene”, ha raccontato l’ingegnere João Lucas da Silva Amaral, “nel momento in cui ha toccato terra, è esploso e noi siamo scappati”. La polizia indagherà sulle cause e sulle possibili responsabilità dell’incidente aereo.

