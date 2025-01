L'uomo ha smesso di rispondere poche ore dopo ai soccorritori, non si sa se sia ancora vivo

Un uomo è intrappolato da 3 giorni in una voragine che si è aperta in una strada a Yashio, poco lontano da Tokyo. Il 74enne era alla guida di un camion martedì quando l’asfalto si è aperto sotto di lui in un buco largo circa 10 metri e profondo 5. Da allora la voragine è cresciuta di dimensioni, mentre le perdite dalle tubature dell’acqua e da una tubatura del gas nelle vicinanze hanno complicato gli sforzi dei soccorsi.

Oggi, gli operai hanno iniziato a costruire una rampa lunga 30 metri che sperano permetterà loro di raggiungere l’uomo, intrappolato nella cabina del mezzo che è ricoperta di terra e altri detriti.

Il 74enne era inizialmente cosciente e ha comunicato con i soccorritori poco dopo l’incidente, prima di smettere di rispondere qualche ora dopo. Il periodo di 72 ore considerato cruciale per la sopravvivenza senza cibo o acqua è trascorso. Gli operai speravano di completare la rampa entro la fine di oggi, ma un funzionario ha affermato che potrebbero volerci diversi giorni.

Le autorità di Yashio ritengono che la voragine si sia formata a causa della corrosione delle tubature fognarie, che ha permesso all’acqua di infiltrarsi nel terreno circostante e di indebolirlo. Alcune acque reflue della zona sono state raccolte e disinfettate prima di essere rilasciate in un fiume vicino. Ai residenti che vivono entro un raggio di 200 metri dal sito dell’incidente è stato ordinato di evacuare e a 1,2 milioni di persone nelle città vicine è stato chiesto di ridurre i bagni e il bucato per evitare che le perdite di acqua fognaria rendessero l’operazione ancora più pericolosa.

