La mozione Cdu-Csd era passata al Bundestag con i voti dell'Afd: oggi il Parlamento non la ha approvata

Non è passata al Bundestag una proposta per un disegno di legge per inasprire le politiche migratorie voluto da Cdu-Csu. La cosiddetta ‘legge per la limitazioni degli afflussi’ è stata respinta con 338 voti favorevoli e 350 contrari. Ci sono state cinque astensioni.

Dopo l’approvazione di una mozione della Cdu-Csu sulle politiche sui migranti, passata al Bundestag mercoledì con i voti dell’AfD, oggi il Parlamento tedesco, dopo un acceso dibattito, si è espresso contro il disegno di legge dei cristiano-democratici per limitare l’immigrazione. Anche in questa occasione, la proposta dell’Unione aveva trovato il sostegno dell’ultradestra tedesca dell’AfD. Spd, Verdi e Sinistra avevano proposto di rinviare la mozione alla Commissione Interni, trovando l’opposizione di Cdu-Csu, Fdp, AfD e Bsw.

Germania, Spd: “Merz ha fallito, ma ormai ‘muro’ contro AfD è caduto”

“Friedrich Merz ha completato oggi la sua rottura con il tabù, fallendo miseramente. Era pronto ad approvare una legge con i voti dell’estrema destra dell’AfD. Il fatto che alla fine non sia stato sufficiente non cambia il fatto: il ‘muro di protezione’ è caduto, la Cdu ha abbandonato il principio di non cercare maggioranze con l’AfD”. Lo ha detto il segretario generale dell’Spd, Matthias Miersch, a Der Spiegel, dopo che un disegno di legge della Cdu-Csu per l’imitare l’immigrazione, sostenuto anche dall’ultradestra dell’AfD, non è passato al Bundestag.

Germania, Afd: “Vera svolta sull’immigrazione possibile solo con noi”

“Oggi abbiamo assistito all’implosione dell’Unione e allo smantellamento di Friedrich Merz come candidato cancelliere. È saltato come una tigre ed è atterrato come uno scendiletto. Una vera svolta sull’immigrazione in questo Paese, un vero cambiamento politico, è possibile solo con l’AfD“. Lo ha detto la leader e candidata cancelliera dell’AfD, Alice Weidel, dopo che un disegno di legge della Cdu-Csu per l’imitare l’immigrazione, sostenuto anche dall’ultradestra dell’AfD, non è passato al Bundestag.

Scholz: “Questo dimostra che non si possono fare cause con l’estrema destra in Parlamento”

“Questa settimana nel Bundestag è venuto meno qualcosa di molto prezioso: il consenso di tutti i democratici. Non possiamo mai fare causa comune con l’estrema destra nei nostri Parlamenti“. Lo ha detto in un video-messaggio il cancelliere tedesco, Olaf Scholz, dopo l’approvazione di una mozione della Cdu-Csu sulle politiche migratorie, passata al Bundestag mercoledì con i voti dell’ultradestra AfD, oggi il Parlamento tedesco si è espresso contro il disegno di legge dei cristiano-democratici per limitare l’immigrazione. “Ciò che possiamo fare – dal centro e per il centro – è sostenere la decenza e il buon senso”, ha detto ancora Scholz.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata