Agam Berger, scortata da miliziani incappucciati, sale sul palco allestito da Hamas per il suo rilascio a Jabaliya, nel nord di Gaza. La ragazza, che appare in buone condizioni, saluta con la mano, tenendo il certificato di liberazione, in una cerimonia già vista con gli altri ostaggi israeliani. La ventenne soldatessa israeliana è stata consegnata alla Croce Rossa. Nella giornata di giovedì vengono liberati dalla Jihad islamica palestinese altri due ostaggi la 29enne Arbel Yehud e Gadi Mozes, 80 anni e 5 lavoratori thailandesi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata