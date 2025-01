Dopo Agam Berger e Arbel Yehoud, Hamas ha liberato, consegnandoli alla Croce Rossa, anche gli altri ostaggi, Gadi Moses e i cinque cittadini thailandesi. Come avvenuto in occasione del rilascio delle due ragazze, gli ostaggi sono stati trasportati da militanti mascherati in mezzo a una folla chiassosa di migliaia di persone. Il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha dichiarato al suo omologo thailandese che i cinque ostaggi thailandesi sono “in buone condizioni“. Pongsak Thenna, Sathian Suwannakham, Watchara Sriaoun, Bannawat Seathao e Surasak Lamnau sono stati liberati oggi a Khan Younis, dopo quasi 16 mesi di prigionia a Gaza.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata