Rilascio nel caos per Arbel Yehoud, ostaggio israeliano liberata giovedì dalla Jihad islamica palestinese a Khan Younis, nel sud di Gaza. La 29enne, scortata da miliziani armati e mascherati, ha percorso a piedi il tratto fino ai veicoli della Croce Rossa, accerchiata da un’imponente folla urlante, visibilmente spaventata, all’esterno delle rovine della casa dell’ex leader di Hamas, Yahya Sinwar. Successivamente è stata presa in carico dall’Idf, che l’ha poi condotta in ospedale in Israele, dove ha riabbracciato i genitori. Ira del premier Benjamin Netanyahu che ha rinviato il rilascio dei detenuti palestinesi previsto per giovedì, finché non sarà assicurato il “rilascio sicuro” degli ostaggi israeliani dopo la consegna caotica di Yeohud, Gadi Mozes e dei 5 lavoratori thailandesi.

