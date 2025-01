L'attivista e il reporter Roberto Bongiorni del Sole 24ore sarebbero entrati in una "zona militare"

Luisa Morgantini, 84 anni, ex vicepresidente dell’Europarlamento e nota attivista italiana, è stata fermata dalla polizia israeliana a Tuba, a sud di Hebron, in Cisgiordania, perché sarebbe entrata in una “zona militare”. Fermato anche un giornalista del Sole 24ore, Roberto Bongiorni, che era con lei. È quanto si apprende da fonti della Farnesina. Entrambi sono stati portati alla stazione di polizia della colonia di Kiryat Arba. Sono stati poi rilasciati anche grazie all’intervento della ambasciata d’Italia a Tel Aviv e del Consolato a Gerusalemme.

