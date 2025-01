Si tratta del tentativo di stupro di una 18enne nel '99 e dell'omicidio di una donna nel '91

L’ex marito di Gisèle Pelicot, Dominique, condannato a 20 anni di reclusione per aver drogato la moglie per 10 anni sottoponendola a violenze da parte di decine di uomini, è stato convocato questa mattina dai giudici del polo cold case del tribunale di Nanterre per essere interrogato.

Il 72enne, riferisce Bfmtv, è stato prelevato dalla cella dove sta scontando la pena per rispondere alle domande dei giudici in merito a due casi nel quale l’uomo è indagato: il tentativo di stupro di una diciottenne nel 1999 e l’omicidio di una donna di 23 anni nel 1991. I due casi non sono mai stati risolti, ma quando il Dna di Pelicot è stato prelevato nell’ambito del caso degli stupri di Mazan è stata trovata una corrispondenza con il Dna recuperato per il caso del 1999. Per quanto riguarda l’omicidio della 23enne, gli investigatori hanno notato una somiglianza con il modus operandi di Pelicot.

