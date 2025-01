Un aereo della compagnia sudcoreana Air Busan ha preso fuoco prima del decollo all’aeroporto internazionale di Gimhae, nella Corea del Sud, durante la tarda serata di martedì. Tutte le 176 persone a bordo sono state evacuate in sicurezza. Il velivolo, modello A321, si stava preparando a partire per Hong Kong quando la sua parte posteriore ha preso fuoco, ha dichiarato il ministero dei Trasporti in un comunicato. I 169 passeggeri dell’aereo, sei membri dell’equipaggio e un ingegnere sono stati evacuati utilizzando uno scivolo di salvataggio. I vigili del fuoco hanno dichiarato che tre persone hanno riportato ferite minori durante l’evacuazione. La causa dell’incendio non è stata resa nota. L’incidente di martedì è avvenuto un mese dopo che un aereo passeggeri della Jeju Air si era schiantato all’aeroporto internazionale di Muan, nel sud della Corea, uccidendo tutte le 181 persone a bordo, tranne due.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata