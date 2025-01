In Myanmar si festeggia il capodanno lunare nei templi della Chinatown di Yangon. La festa dà il via all’Anno del Serpente che durerà fino al 16 febbraio 2026. Questa ricorrenza si celebra tra il 21 gennaio e il 20 febbraio, in corrispondenza della seconda luna nuova dal solstizio d’inverno, ed è uno degli eventi più importanti del calendario cinese. I festeggiamenti in Myanmar sono anche un’occasione di svago per i cittadini che sperano che nel Paese, coinvolto in una guerra civile da quasi quattro anni, torni la pace.

