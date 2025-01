La Casa Bianca aveva deciso di farlo per attuare una revisione generale della spesa

Una giudice ha bloccato temporaneamente, fino a lunedì, il congelamento dei fondi e dei sussidi federali ordinato dall’Amministrazione Trump che sta suscitando confusione in varie agenzie e organizzazioni che fanno affidamento sui fondi che giungono da Washington. La decisione della giudice federale Loren AliKhan è stata presa poco prima che il congelamento dei fondi entrasse in vigore, alle 17 di oggi (le 23 in Italia). La Casa Bianca aveva pianificato di congelare i fondi per attuare una revisione generale della spesa federale. L’Amministrazione ha assicurato che l’assistenza federale agli individui, tra cui la previdenza sociale, Medicare, i buoni pasto, i prestiti agli studenti e le borse di studio non sarebbe stata toccata dal provvedimento.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata