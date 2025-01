In precedenza, il leader di Mosca aveva annunciato la sua disponibilità a incontrare il presidente americano

La Russia al momento “non ha ricevuto nessun segnale dagli Stati Uniti” in merito a un incontro tra Donald Trump e Vladimir Putin. Lo ha riferito il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, sulla possibilità di organizzare un incontro tra il neo presidente Usa e il presidente russo.

In precedenza, Putin aveva annunciato la sua disponibilità a incontrare Trump e a parlare di tutte le aree di interesse per entrambi i paesi. “Di norma, questo viene discusso dagli stessi capi di stato nel momento in cui ritengono opportuno organizzare una simile conversazione, mentre non abbiamo ricevuto alcun segnale dagli Stati Uniti”, ha detto Peskov.

Via libera Ue a rinnovo sanzioni con garanzie per Ungheria

I ministri degli Esteri Ue hanno formalizzato l’accordo tra i 27 sul rinnovo di sei mesi delle sanzioni contro la Russia. L’Alta rappresentante Ue e la Commissione europea si sono impegnati con una dichiarazione scritta per fornire garanzie all’Ungheria sulle forniture energetiche dopo il blocco del flusso russo di gas dall’Ucraina.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata