Dalla città di Goma, nella parte orientale della Repubblica Democratica del Congo, sono emersi filmati che mostrano uomini armati, presumibilmente soldati dell’M23, che camminano per le strade lunedì. I video sono stati girati in un quartiere vicino all’aeroporto di Goma. I residenti di Goma sono fuggiti lunedì dopo che i ribelli sostenuti dal Ruanda hanno affermato di aver conquistato l’hub regionale dalle forze congolesi, mentre i combattimenti si sono intensificati nonostante gli appelli del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite per il ritiro degli insorti.

Gli spari sono risuonati a Goma durante la notte, prima che decine di ribelli in uniforme militare, lunedì mattina presto, marciassero verso la capitale della provincia del Nord Kivu, che si trova al confine con il Ruanda, in una regione instabile e ricca di minerali fondamentali per gran parte della tecnologia mondiale. Il governo congolese ha confermato la presenza dei ribelli dell’M23 a Goma, a 1.500 chilometri a est della capitale Kinshasa, ma non ha detto di avere il controllo della città. NEWS USE ONLY/ 48HR USE /NO ARCHIVE

