Il ministro degli Esteri: "Sui dazi imposti da Trump nessun messaggio negativo verso l'Italia"

“Noi siamo favorevoli alla quota del 2% (del Pil per le spese per la difesa). Di più, mi pare difficile poter andare, però se si vuole raggiungere quell’obiettivo, e lo dico ai miei colleghi e amici europei, non si possono inserire le spese per la difesa all’interno del Patto di stabilità, perché se si vuole rispettare il Patto di stabilità non si possono fare più spese per la difesa”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles.

“Sono due impegni che sono in contrasto l’uno con l’altro, quindi bisogna scorporare assolutamente le spese per la difesa dal Patto di stabilità, oppure si possono fare dei bond per la difesa europei, oppure si possono utilizzare anche fondi del Next Generation EU che non sono stati utilizzati, oppure si può immaginare un MES per la difesa. Ci sono tante possibilità per poter raggiungere quell’obiettivo”, precisa.

Tajani: “Sui dazi imposti da Trump nessun messaggio negativo verso Italia”

“Devo dire che nei confronti dell’Italia, anche in passato, l’amministrazione Trump non ha avuto un atteggiamento aggressivo e se il buongiorno si vede dal mattino, anche nei primi collochi che abbiamo avuto – della Presidente del Consiglio con Trump – credo che ci siano margini per un buon dialogo con gli Stati Uniti. Non c’è stato nessun messaggio negativo nei confronti dell’Italia da parte americana”. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del Consiglio Esteri a Bruxelles, rispondendo a una domanda sul colloquio di ieri sera con il Segretario di Stato Usa.

“La politica dei dazi non è di competenza di Rubio, essendo il segretario di Stato, ma è sicuramente una voce influente. Io mi auguro che possa esserci una voce comune, che abbia come obiettivo quello di trovare un accordo. Ripeto, la guerra dei dazi non conviene a nessuno, le guerre commerciali portano danni a tutti”, ha aggiunto.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata