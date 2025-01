All'evento reali e capi di Stato tra cui Sergio Mattarella accompagnato dal sindaco di Roma Gualtieri

C’è anche il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, tra i reali e i capi di Stato presenti ad Auschwitz alla cerimonia per celebrare gli 80 anni dalla chiusura del campo di concentramento nazista. Evento che coincide con il Giorno della Memoria. Ad accompagnare il Capo dello Stato, tra gli altri, anche il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Presenti anche il re Carlo d’Inghilterra e re Felipe VI di Spagna con la consorte Letizia.

Steinmeier risponde a Musk: “Responsabilità non ha fine”

“Non credo che il signor Musk stia aspettando il mio consiglio. Ma la mia convinzione resta: la responsabilità non ha fine”. Lo ha detto il presidente tedesco, Frank-Walter Steinmeier, in occasione della commemorazione per gli 80 anni dalla liberazione del campo di sterminio di Auschwitz, rispondendo ad una domanda sulle recenti dichiarazioni di Elon Musk. In un videomessaggio per un evento della campagna elettorale dell’AfD nel fine settimana, Musk si è lamentato del fatto che la Germania si stava concentrando “troppo sulle colpe passate”. Il presidente tedesco ha, quindi, raccomandato a chiunque ritenga che sia possibile tracciare una linea di demarcazione di “venire qui ora e parlare con i sopravvissuti”. “Auschwitz simboleggia la mostruosità di un crimine contro l’umanità senza precedenti”, ha dichiarato Steinmeier.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata