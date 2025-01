Tra l'altro verranno acquisite tre nuove navi artiche e due ulteriori droni a lungo raggio

La presenza della Danimarca nell’Artico e nel Nord Atlantico sarà rafforzata. È il messaggio del nuovo piano di difesa per l’Artico presentato dal ministro della Difesa Troels Lund Poulsen. Previsti, riportano i media danesi, investimenti per circa 14,6 miliardi di corone danesi, quasi 2 miliardi di euro. Tra l’altro verranno acquisite tre nuove navi artiche e due ulteriori droni a lungo raggio per la sorveglianza e il rafforzamento della capacità satellitare.

