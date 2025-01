Ampie zone del Libano meridionale e orientale, così come la periferia sud di Beirut, sono state distrutte dai bombardamenti israeliani. Circa 112.000 libanesi sono ancora sfollati. L’Idf ha confermato che non completerà il ritiro dal Paese entro domenica, come previsto dall’accordo sul cessate il fuoco che ha fermato la guerra con Hezbollah. La tregua entrata in vigore a fine novembre, concedeva a entrambe le parti 60 giorni di tempo per rimuovere le proprie forze dal Libano meridionale e per permettere all’esercito libanese di mettere in sicurezza l’area, insieme alle forze di pace delle Nazioni Unite. I membri della missione di pace UNIFIL hanno dichiarato che i carri armati israeliani si sono inaspettatamente spostati e hanno istituito diversi posti di blocco, apparentemente nel tentativo di impedire agli sfollati libanesi di tornare nei loro villaggi.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata