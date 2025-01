Le squadre di emergenza hanno iniziato le operazioni di pulizia in Irlanda e Scozia dopo il passaggio della tempesta Eowyn che ha provocato la morte di una persona e lasciato oltre un milione di persone senza elettricità tra l’isola d’Irlanda e la Scozia. I lavori sono in corso per rimuovere centinaia di alberi che bloccano strade e linee ferroviarie. Sulla costa occidentale registrata una raffica di vento da 183 km/h, battendo un record stabilito nel 1945. Venerdì le scuole sono state chiuse mentre treni, traghetti e oltre 1.100 voli sono stati cancellati. A Glasgow in Scozia, danneggiato pesantemente anche lo stadio del Celtic.

