Il presidente sudcoreano detenuto Yoon Suk Yeol è comparso all’udienza per il processo di impeachment. Yoon è arrivato alla Corte Costituzionale in un furgone carcerario blu scortato da veicoli di sicurezza presidenziali. Era presente anche l’ex ministro della Difesa Kim Yong Hyun, arrestato a dicembre con l’accusa di aver svolto un ruolo chiave nella ribellione e di aver commesso un abuso di potere. Kim, convocato all’udienza come testimone, è arrivato a bordo di un altro furgone. Gli inquirenti sudcoreani hanno chiesto ai pubblici ministeri di incriminare Yoon per la sua breve imposizione della legge marziale il mese scorso, accusandolo di insurrezione, abuso di potere e ostruzione del parlamento.

