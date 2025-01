Il tycoon a Fox: "Biden ha graziato tutti ma doveva graziare sé stesso"

C’è “un sacco di lavoro” da fare, che andava fatto prima. Così Donald Trump nell’anticipazione dell’intervista concessa a Sean Hannity di Fox News, registrata stamani nello Studio Ovale della Casa Bianca. Se fossi rimasto alla Casa Bianca, ha detto il presidente, “non avremmo avuto l’inflazione, il disastro dell’Afghanistan, il 7 ottobre, la guerra in Ucraina in corso”. L’intervista, la prima concessa da Trump dopo l’insediamento. Il mio ritorno alla Casa Bianca “mostra che le filosofie e politiche della sinistra radicale sono orribili” ha aggiunto il tycoon.

“Questo tizio ha concesso perdoni a tutti, ma la cosa divertente, forse la cosa triste, è che non si è dato lui la grazia”. Il nuovo presidente ha lamentato che il suo predecessore in campagna elettorale aveva detto che “non avrebbe mai concesso perdoni preventivi”. Quanto alle persone che presero parte all’assalto del 6 gennaio, ora graziate, Trump ha affermato che “c’è gente che ha sofferto, patrioti incredibili”. Il presidente ha citato anche i casi di Peter Navarro e Steve Bannon che “sono finiti in prigione” e “hanno perso le loro fortune” per pagare gli avvocati.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata