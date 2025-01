Una tempesta di neve si è abbattuta nel sud degli Stati Uniti coprendo alcune città a livelli mai visti prima per milioni di residenti. Le riprese dei droni hanno mostrato la nevicata a Galveston, località costiera del Texas alle porte di Houston, che ha coperto di bianco le spiagge, le strade e lo storico Pleasure Pier della città.

L’umidità proveniente dal Golfo del Messico si è combinata con un sistema di bassa pressione e aria fredda per far cadere quantità significative di neve in alcune zone e, l’ufficio del National Weather Service di Lake Charles, in Louisiana, ha emesso il suo primo avviso di bufera di neve martedì. L’ufficio NWS di Mobile ha pubblicato su X un video di due persone che si sfidano a palle di neve a Orange Beach, in Alabama, a pochi passi dal Golfo del Messico.

