Centinaia di attivisti per i diritti umani hanno manifestato di fronte alla chiesa presbiteriana Immanuel a Los Angeles contro gli annunciati provvedimenti di espulsioni di massa di migranti irregolari del presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Subito dopo l’insediamento di Trump, il Senato ha approvato un disegno di legge che obbligherebbe le autorità federali a trattenere i migranti accusati di furto e crimini violenti, rappresentando la prima misura che Trump potrebbe firmare come legge e rafforzando i suoi piani per deportare milioni di migranti. Il disegno di legge è stato approvato con 64 voti favorevoli contro 35, con 12 democratici che si sono uniti ai repubblicani.

