“Italia in prima fila per insediamento Trump? Non è l’Italia a essere in prima fila, è Giorgia Meloni che ha portato l’Italia in prima fila. La credibilità che Giorgia Meloni in questi anni nel lavoro e nella sua vita l’ha portata a essere in prima fila e a portare l’Italia in prima fila”. Così Guido Crosetto, ministro della Difesa, a margine della cerimonia di assunzione dell’incarico di comandante operativo di vertice interforze (COVI) del generale Iannucci a Roma: “Trump non ci farà sconti – continua il ministro – su quello per cui l’Italia si è impegnata a portare in termini di difesa nelle sedi internazionali e soprattutto la Nato”. Secondo Crosetto, infatti, il neopresidente degli Stati Uniti ‘ci dirà che non potrà far finta di non vedere che ci sono paesi che investono il 2, il 3, il 4% del loro PIL per difendere l’Alleanza e ci sono paesi che non lo fanno”. “Ci verrà chiesto conto di farlo e noi, dal punto di vista militare, siamo pronti a farlo”, sottolinea il ministro, ricordando come “dobbiamo cambiare approccio perché purtroppo potremmo non essere chiamati a fare solo missioni di pace nei prossimi anni“.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata