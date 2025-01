Incendi nella notte in siti industriali nelle regioni di Kaluga e Tula

In Ucraina un attacco missilistico russo su Kiev ha ucciso quattro persone. Lo riportano fonti l’Aeronautica militare e il sindaco di Kiev Vitali Klitschko. Altre tre persone sono rimaste ferite. L’attacco ha causato incendi, caduta di detriti e danni alle infrastrutture, tra cui la stazione della metropolitana di Lukianivska.

Il raid aereo in Ucraina

La Russia ha lanciato 39 droni Shahed, altri droni simulatori e quattro missili balistici nelle prime ore di questa mattina. Le forze di difesa aerea ucraine hanno abbattuto due missili e 24 droni. Altri 14 simulatori di droni sono andati persi sul posto. Un missile abbattuto è caduto sopra il distretto di Shevchenkivskyi nella città di Kiev. Sono caduti detriti anche nel distretto di Desnyansky. Droni e missili sono stati abbattuti in tutta l’Ucraina, nelle regioni di Poltava, Sumy, Kharkiv, Cherkasy, Chernihiv, Kiev, Khmelnytskyi, Zhytomyr, Kirovohrad, Dnipropetrovsk, Kherson e Donetsk.

Le conseguenze dell’attacco

Il sindaco di Kiev, Vitali Klitschko, ha riferito che nel quartiere di Shevchenkivskyi sono state rotte delle finestre e c’era del fumo all’ingresso di un edificio residenziale. Anche una conduttura dell’acqua è stata danneggiata. I giornalisti di AP presenti sul posto hanno visto un uomo che giaceva morto tra le macerie in una pozza di sangue. L’acqua ha invaso le strade mentre i vigili del fuoco spegnevano le fiamme causate dal raid. La stazione della metropolitana di Lukyanivska è stata chiusa dopo che gli attacchi hanno danneggiato l’ingresso in vetro.

Droni ucraini hanno colpito siti industriali in Russia

Nei siti industriali delle regioni russe di Kaluga e Tula sono scoppiati incendi causati da attacchi di droni ucraini. Il ministero della Difesa russo ha affermato che 46 droni lanciati da Kiev sono stati distrutti in tutto il Paese durante la notte.

Nella regione di Kaluga, un raid di droni ha scatenato un incendio nella città di Lyudinovo, come ha scritto il governatore Vladislav Shapsha in un messaggio su Telegram. I residenti hanno raccontato sui social che l’attacco aveva preso di mira un deposito di petrolio. Un incendio è stato segnalato anche nella regione di Tula, dove il governatore Dmitry Milyaev ha riferito che un serbatoio di carburante ha preso fuoco. Ha avvertito i residenti di stare lontani dai detriti dei droni caduti. In entrambi i casi non sono state segnalate vittime.

