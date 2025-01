L'uomo è nato a Napoli, ha 51 anni e a casa ha lasciato una moglie e due figli. Si è arruolato con le forze di Mosca nel novembre 2024

“Mi chiamo Gianni Cenni, sono stato mobilitato illegalmente in Russia per combattere in Ucraina. Non voglio combattere, voglio tornare in Italia“. È quanto afferma Cenni in un video diffuso sui social da profili vicini alle forze armate ucraine.

Cenni catturato nell’area di Kupiansk

Il comando delle truppe d’assalto aviotrasportate di Kiev ha confermato la sua identità, precisando che l’uomo è stato catturato dai paracadutisti del 78esimo reggimento nell’area di Kupiansk.

Chi è Gianni Cenni

Dal libretto militare rilasciatogli dal ministero della Difesa russo, Cenni risulta nato a Napoli il 19 agosto 1973 e si è arruolato con le forze di Mosca nel novembre 2024. “In passato”, affermano le forze armate ucraine, “Cenni ha lavorato in un ristorante della città di Samara, in Russia. Ha 51 anni, ha lasciato a casa moglie e due figli. Ovviamente, è diventato un’altra vittima della propaganda russa”.

Sempre secondo il libretto militare rilasciato all’italiano dal ministero della Difesa russo, la moglie di del 51enne è una cittadina russa nata nel 1986, con cui ha due figli: Nicholas nato nel 2019 e Angelina nata nel 2022.

