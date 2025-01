I ticket che assomigliano ad una classica carta d'imbarco per un volo aereo, sono concepiti come biglietti di sola andata, dalla Germania al "paese d’origine sicuro"

Un ‘biglietto di espulsione’ di sola andata da inviare a persone con passato migratorio. È l’iniziativa di alcune sezioni distrettuali dell’ultradestra tedesca dell’AfD, come riportano diversi media tedeschi. Sui social media è scoppiata la polemica, in particolare dopo che al recente congresso dell’AfD, la leader e candidata cancelliera, Alice Weidel, ha sdoganato il termine ‘remigrazione‘, che prevede l’espulsione di massa per immigrati e cittadini dal passato migratorio ‘non integrati’. “Le persone con un background migratorio nella zona di Karlsruhe hanno trovato questo nella loro casella di posta”, ha scritto un utente di Instagram e ha pubblicato una foto del ‘biglietto di espulsione’, come riporta la Frankfurter Rundshau. Un codice QR stampato sul biglietto rimanda al sito web dell’AfD di Karlsruhe, dove il biglietto è anche disponibile per il download. I ‘biglietti di espulsione’, che assomigliano ad una classica carta d’imbarco per un volo aereo, sono concepiti come biglietti di sola andata, dalla Germania al “paese d’origine sicuro”.

Il nominativo del passeggero è già prestampato come “immigrato illegale” e la data di partenza è il 23 febbraio, giorno delle nuove elezioni federali. Sono stampate anche le frasi “Solo la remigrazione può salvare la Germania” e “Anche a casa è bello”. Sul retro del biglietto si trovano poi alcune richieste del partito e un link per le donazioni. Si fa notare anche che i “cittadini” non dovrebbero essere deportati. Come riporta l’emittente Swr, questi volantini sono stati distribuiti anche al congresso del partito AfD a Riesa. I ‘biglietti di espulsione’ sarebbero stati distribuiti non solo nel distretto di Karlsruhe, ma anche a Göppingen. Non si sa quante persone nei due distretti, e forse in altre parti del Paese, abbiano trovato volantini di questo tipo nelle loro cassette della posta durante il fine settimana. La polizia criminale di Karlsruhe ha tuttavia riferito alla Swr di aver avviato delle indagini per sospetto di incitamento all’odio. In una dichiarazione, l’associazione distrettuale AfD di Karlsruhe fa riferimento al retro del volantino e spiega che le richieste sono “del tutto legittime” e “conformi alla legge” e si riferiscono solo a persone che si trovano illegalmente in Germania. “La richiesta di lasciare il Paese vale soprattutto per le persone che si trovano illegalmente in Germania e che sono già state legalmente costrette a lasciare immediatamente la Germania più volte, come nel caso dell’assassino della polizia di Mannheim o dell’aggressore di Solingen, che hanno ucciso tre persone e otto sono rimaste gravemente ferite, oltre a persone la cui ragione di fuga non esiste più, come il milione di (ex) rifugiati siriani della guerra civile presenti nel Paese”, ha dichiarato la sezione dell’AfD di Karlsruhe.

“Attualmente – ha aggiunto la sezione dell’AfD – il volantino pubblicitario elettorale viene distribuito a Karlsruhe nel maggior numero possibile e senza particolari requisiti o restrizioni. Si intende trasmettere agli elettori le nostre richieste in questo settore, che sono completamente in linea con la situazione giuridica”. La sezione dell’AfD di Karlsruhe ha anche respinto “fermamente” qualsiasi collegamento con un’azione simile da parte dell’ex partito neonazista dell’AfD. Il riferimento è al fatto che la campagna sui biglietti ricorda quella condotta dall’Npd nel 2013. All’epoca il partito neonazista distribuì biglietti aerei falsi con la scritta ‘Dalla Germania – Destinazione a casa’. Pronte le reazioni politiche. In un comunicato, Marcel Bauer, il candidato della sinistra al Bundestag per Karlsruhe, ha chiesto che l’AfD venga esclusa dal dibattito democratico. “L’AfD usa metodi fascisti per incitare all’odio popolare. Questa minaccia contro i nostri concittadini deve avere delle conseguenze, motivo per cui presenterò una denuncia contro l’AfD Karlsruhe”, ha spiegato Bauer.

