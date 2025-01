L'annuncio di Amnesty International: "La sua dura prova è finalmente finita". La gioia della figlia Mariam Claren

Dopo quattro anni di prigionia l’Iran ha rilasciato l’attivista tedesco-iraniana Nahid Taghavi. Lo ha comunicato Amnesty International. “La sua dura prova è finalmente finita: l’attivista per i diritti delle donne tedesco-iraniane Nahid Taghavi è stata rilasciata dal carcere in Iran dopo più di 1.500 giorni. È atterrata sana e salva in Germania il 12 gennaio 2025. Amnesty si batteva da anni per il suo rilascio. Siamo felici con Nahid e la sua famiglia per questa grande notizia”, si legge in una nota.

“Mia madre è finalmente a casa“, ha detto Mariam Claren, la figlia di Nahid Taghavi, dopo il rilascio della madre. “Le parole non bastano per descrivere la nostra gioia. Da Berlino a Teheran: la vostra solidarietà ha contribuito a fare giustizia”, ha aggiunto la figlia dell’attivista.

#BreakingNews

It’s over. Nahid is free!

After more than 4 years as a political prisoner in the Islamic Republic of Iran my mother #NahidTaghavi was freed and is back in Germany. Thanks to everyone who campaigned to #freenahid. I kindly ask the media to respect our privacy. pic.twitter.com/0XTRg5wjeg

— Mariam Claren #FreeNahid (@mariam_claren) January 13, 2025