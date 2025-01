Croazia al voto per il turno di ballottaggio per le elezioni presidenziali che vede contrapposti il presidente uscente Zoran Milanovic, e il conservatore Dragan Primorac. A sostenere l’attuale leader del Paese croato, favorito dai pronostici, sono i partiti di opposizione, di centro e centrosinistra. Al primo turno il presidente uscente ha ottenuto il 49,1% dei voti, contro il 19% dello sfidante. In totale sono 3,7 milioni le persone chiamate al voto.

