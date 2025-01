Polemica politica sugli incendi in California, a Los Angeles. Secondo quanto riportano alcuni giornali americani, i conservatori hanno ‘accusato’ un piccolo pesce chiamato ‘Delta Smelt’.

Nbc News scrive che “figure di spicco, incluso il Presidente eletto Donald Trump, hanno affermato che le politiche legate al Delta smelt, una specie a rischio che vive nel delta del Sacramento-San Joaquin, influenzano la quantità di acqua che può essere pompata fuori dal suo habitat. Hanno aggiunto che questo sarebbe la causa dei problemi di approvvigionamento idrico affrontati dai vigili del fuoco impegnati a combattere gli incendi”.

Trump è stato uno dei leader più noti a puntare il dito contro il pesce: ha scritto sul social Truth che il governatore Newsom “si è rifiutato di firmare la dichiarazione di ripristino delle risorse idriche” che avrebbe permesso a milioni di litri d’acqua di fluire in alcune aree della California, “incluse quelle che attualmente stanno bruciando in modo virtualmente apocalittico”.

“Ha voluto proteggere un pesce essenzialmente inutile, riducendogli l’acqua (non ha funzionato!), ma non si è preoccupato della gente della California,” ha scritto Trump. “Ora si sta pagando il prezzo massimo. Esigerò che questo governatore incompetente permetta alla bellissima, pulita e fresca acqua di SCORRERE IN CALIFORNIA! Lui è il colpevole di tutto ciò. E, per di più, niente acqua per gli idranti, niente aerei antincendio. Un vero disastro!”.