L'obiettivo è cercare di trovare un accordo con Hamas

Dopo aver valutato la situazione in merito ai colloqui sulla liberazione degli ostaggi il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu ha deciso di inviare a Doha il capo del Mossad David Barnea, il maggiore generale Nitzan Alon, e il suo consigliere politico Ophir Falk con l’obiettivo di cercare di trovare un accordo con Hamas. Lo riporta l’ufficio del primo ministro israeliano citato dai media dello Stato ebraico. Oggi Netanyahu ha incontrato l’inviato di Trump per il medioriente, Steve Witkoff, a Gerusalemme in mattinata.

