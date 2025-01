Il ministro della Difesa: "Non lo chiede solo lui, ma anche l'Alleanza"

Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, risponde alle parole del presidente americano eletto Donald Trump, che in conferenza stampa a Mar-a-Lago ha detto che gli alleati della Nato dovrebbero spendere il 5% del loro prodotto interno lordo in Difesa. “Lo chiede anche la NATO, non solo Trump, ma anche la Polonia, i Baltici, la stessa Germania e altri paesi. Lo deciderà l’assemblea al prossimo incontro NATO dei leader che sarà indicativamente a giugno-luglio. Pare ci possa essere uno spostamento e lì verrà fissato. Non penso sarà il 5% – che in questo momento sarebbe impossibile per quasi tutte le nazioni al mondo – ma, come dico da tempo, non sarà più il 2% che noi fatichiamo già a raggiungere ma sarà più del 2. Lo dico da un anno e mezzo quindi mi dispiace aver ragione”, ha detto Crosetto a margine del question time alla Camera.

