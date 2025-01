Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha incontrato lunedì sera New Orleans i familiari delle vittime dell’attentato di Capodanno nella città della Louisana, commesso dal jihadista Shamsud Din Jabbar, che ha investito la folla uccidendo 14 persone e ferendone 35. Il capo della Casa Bianca, accompagnato dalla moglie Jill, ha partecipato a una funzione religiosa nella cattedrale di Saint Louis. “Sono qui con mia moglie per stare al vostro fianco e farvi sapere che non siete soli”, ha detto Biden.

