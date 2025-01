“Non ci sarà una soluzione facile e rapida in Ucraina. Il nuovo presidente americano sa che gli Stati Uniti non hanno alcuna possibilità di vincere se l’Ucraina perde“. Lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron nel suo discorso di inizio anno agli ambasciatori francesi. Parlando all’Eliseo, Macron ha aggiunto: “Lo dirò molto semplicemente, nessuna soluzione in Ucraina deve essere trovata senza gli ucraini. Nessuna soluzione per la sicurezza dell’Europa deve essere trovata senza gli europei. Nessuna soluzione rapida che implichi la capitolazione dell’Ucraina sarebbe positiva per gli europei e per gli americani”.

