Il leader della Lega su X: "Go Donald Go!"

Il leader della Lega Matteo Salvini commenta l’incontro tra la premier Giorgia Meloni e il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump. “Bene Giorgia Meloni da Donald Trump per parlare di pace, di collaborazione industriale e commerciale, di sicurezza e della liberazione di Cecilia Sala. Mentre altri in Italia e in Europa lo attaccano e lo ignorano, noi diciamo Go Donald Go!”, ha scritto il vicepremier sul proprio profilo X.

