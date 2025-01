L’esercito israeliano ha affermato di aver abbattuto un missile lanciato dallo Yemen. Lo riporta ‘The Times of Israel’. L’Idf ha aggiunto che sta esaminando le segnalazioni secondo cui i detriti del missile sono caduti vicino alla città di Modiin. Non c’è stata una rivendicazione immediata dell’attacco, che è avvenuto poco dopo le 4:30 del mattino ora locale (le 3:30 in Italia) e ha svegliato milioni di persone, costringendole a trovare riparo nei rifugi antiaerei.

Nel video le sirene d’allarme che risuonano a Gerusalemme e l’esplosione dovuta al missile.

© Copyright LaPresse - Riproduzione Riservata