Il messaggio di auguri di Capodanno del presidente cinese

“Indipendentemente da come si evolve il panorama internazionale, la Cina rimane impegnata a promuovere la pace e lo sviluppo globali”. Lo ha detto il presidente cinese Xi Jinping nel messaggio di auguri di Capodanno con il presidente russo Vladimir Putin. Xi ha ricordato che il 2024 ha segnato il 75esimo anniversario dell’istituzione delle relazioni diplomatiche tra Cina e Russia e che negli ultimi 75 anni “le relazioni Cina-Russia sono diventate più mature e stabili. Cina e Russia vanno sempre avanti mano nella mano lungo la giusta strada della non alleanza, della non contrapposizione e del non prendere di mira terze parti”, ha affermato Xi.

“La fiducia politica reciproca e il coordinamento strategico tra le due parti hanno raggiunto livelli più elevati sotto la guida strategica dei due leader”, ha aggiunto il presidente cinese, come riporta l’agenzia Xinhua. Il presidente cinese si è detto pronto a mantenere stretti scambi con Putin e a mantenere la cooperazione Cina-Russia sulla giusta rotta, così “da continuare a consolidare e approfondire i legami Cina-Russia caratterizzati da un’amicizia permanente di buon vicinato, un coordinamento strategico completo e una cooperazione reciprocamente vantaggiosa, imprimendo un forte impulso allo sviluppo e alla modernizzazione dei due Paesi e contribuendo al benessere dei due popoli e salvaguardando l’equità e la giustizia internazionale”.

