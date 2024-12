Le città di tutto il mondo si stanno preparando a dare il benvenuto al nuovo anno. I paesi dell’Oceano Pacifico meridionale saranno i primi a festeggiare il 2025: la mezzanotte in Nuova Zelanda scoccherà quando in Italia è mezzogiorno. Nella città più grande del Paese, Auckland, migliaia di persone si raduneranno nel centro o scaleranno l’anello di picchi vulcanici della città per un punto di osservazione dei fuochi d’artificio e uno spettacolo di luci in onore delle tribù indigene di Auckland.

Due ore dopo, in Australia, si prevede che più di 1 milione di persone si recheranno al porto di Sydney per i tradizionali fuochi d’artificio. La pop star britannica Robbie Williams guiderà un coro e cerimonie e spettacoli indigeni renderanno omaggio ai primi abitanti della terra.

